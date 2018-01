Especial PIB verde

Está nas bancas hoje, nas edições do Estadão e Jornal da Tarde, nosso especial Vida& Sustentabilidade, que vocês podem acompanhar também por aqui. Nesta edição, uma matéria especial sobre o projeto do novo cálculo do Produto Interno Bruto (PIB), que está sendo realizado por um grupo de especialistas, entre eles os Nobel de Economia Joseph Stiglitz e Amartya Sen. A ideia é que a medida de riqueza também leve em consideração as questões sociais e ambientais do nosso tempo.

