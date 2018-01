Já está prontinho o nosso caderno especial Vida & Sustentabilidade – Especial Dia do Meio Ambiente. A edição em papel circula hoje nos jornais Estadão e Jornal da Tarde, e o conteúdo digital pode ser acessado aqui.

Nesta edição, procuramos destacar o papel do indivíduo na busca pela sustentabilidade, em especial face ao desafio das mudanças climáticas. Temos histórias de empreendedores ‘verdes’ e sua luta para inovar nos modelos de negócios; temos avaliações de especialistas sobre o que avançou e o que retrocedeu na questão ambiental no Brasil.

E também matérias especiais sobre o problema do gás CFC dos refrigeradores antigos; a falta de alternativas para a gestão do lixo; a Política Nacional de Resíduos, que chegou à “maioridade” parada no Congresso, e sobre o risco que a zona costeira brasileira sofre de se tornar uma zona morta.

Boa leitura!