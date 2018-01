Embalagem zero

Você deve se lembrar da época em que os alimentos eram vendidos a granel, sem o excesso de embalagens que hoje se avolumam na nossa vida moderna. Pois uma loja especializada em orgânicos de Londres, a Unpackaged, foi além do “reduzir, reutilizar e reciclar” e resolveu banir de vez as embalagens de boa parte dos produtos que vende.

Os fregueses são convidados a levar das próprias casas seus próprios recipientes – que vão desde as já manjadas sacolas retornáveis de pano até vidros, tuperwares, ou qualquer outra coisa que possa acomodar as compras. Mas quem não tiver um vasilhame à mão pode pegar emprestado na própria loja – desde que traga de volta.

Além da preocupação com as embalagens, a Unpackaged mantém outros princípios ligados a sustentabilidade, como a compra da produção de pequenos fornecedores das redondezas, como cooperativas e grupos sociais. Também buscam produtos com selo orgânico e ‘fair trade’, de comércio justo.

Vale lembrar que especialistas em embalagens no mundo todo já assumem que o resgate da embalagem retornável, ou reutilizável, é uma das fortes tendências do momento. Uma volta a um tempo que já conhecemos, menos ditado pelo descartável e pelo desperdício de materiais – as embalagens podem ser úteis, mas na maior parte das vezes vão parar no lugar errado. Como as sacolinhas plásticas, hoje uma das grandes causadoras da morte de animais marinhos.

Acho que podemos nos inspirar e diminuir o consumo de embalagens, não?