Curso sobre indicadores de sustentabilidade

Essa vai para os colegas jornalistas. A Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial) está promovendo um ciclo de workshops sobre sustentabilidade para jornalistas. O programa “GRI para jornalistas: Comunicação na Sustentabilidade” começou na semana passada, em Porto Alegre, e terá edições nos dias 25/11 e 01/12 em São Paulo e Belo Horizonte, respectivamente.

A idéia é trazer à luz os indicadores do Global Reporting Initiative (GRI), entidade internacional que fornece parâmetros para a elaboração de relatórios corporativos de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa.

Tive a oportunidade de ser palestrante no evento em Porto Alegre e também o farei aqui em São Paulo. Além de um debate com jornalistas que acompanham o tema, os eventos trazem casos concretos de relatórios corporativos elaborados com os critérios do GRI – caso da Natura – e uma palestra com a professora da FGV Carmen Weingrill, também consultora na área de responsabilidade corporativa.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas aqui.