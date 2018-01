As 500 empresas mais verdes, segundo a Newsweek

A revista Newsweek fez um inédito ranking das 500 empresas mais verdes dos Estados Unidos. Com a ajuda de institutos de pesquisa, as companhias foram analisadas segundo três pilares principais: reputação, políticas de sustentabilidade e impacto ambiental das operações (esse último item, com mais de 700 variáveis).

De modo geral, o resultado coloca as empresas de tecnologia em ótima posição (das 20 primeiras colocadas, nada menos que 10 são de TI e telecom) e também várias do varejo, como a rede Starbucks. Entre os setores que tiveram pior desempenho, estão as de agroquímicos, como Monsanto (485ª posição) e Bunge (493ª no ranking). As empresas de energia também não estão bem-cotadas.

Vale uma visita: http://greenrankings.newsweek.com/top500