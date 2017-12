Andrea Vialli

Política Nacional de Resíduos e o papel do consumidor

Após quase 20 anos de tramitação no Congresso, o Senado aprovou, na semana passada, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Trata-se do esperado marco regulatório para a gestão do lixo no País, o que certamente nos fará avançar dos atuais lixões e aterros para novas tecnologias de tratamento dos resíduos, com a incrementação da