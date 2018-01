Vai sobrar até pro cafezinho

Vai sobrar até para o cafezinho. Nas estimativas dos cientistas sobre os impactos de um planeta mais quente, a bebida mais popular dos brasileiros também está na lista das culturas agrícolas que podem sofrer impactos com as mudanças climáticas.

O alerta aparece em pelo menos dois capítulos da segunda parte do quinto relatório de avaliação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), que será divulgado neste domingo à noite (horário de Brasília). Nesta semana, cientistas e representantes de governos estão reunidos em Yokohama para chancelar o documento e concluir a parte não técnica do trabalho – o “Sumário para Formuladores de Políticas”.

“No mínimo, as mudanças climáticas vão causar modificaçõs consideráveis na distribuição das plantações, rompendo com o modo de vida de milhões de pequenos produtores”, concluem os autores.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia a reportagem completa aqui.