“Se mantivermos as emissões de gases de efeito estufa nos níveis atuais, a primeira coisa que vai acontecer é que vamos perder a meta de manter o aumento da temperatura em 2°C. Vamos perder terra com o aumento do nível do mar. Teremos um mundo completamente diferente do que temos agora. E isso será uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. Isso é importante de dizer às vésperas da Cúpula da ONU que vai definir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Muitos deles serão inalcançáveis se as mudanças climáticas continuarem sem controle.”

O alerta foi feito nesta terça-feira, 15, pelo físico suíço Thomas Stocker, copresidente do grupo de trabalho 2 do IPCC (o painel internacional de cientistas do clima). Ele está no Brasil participando de um evento no Inpe (Institutos Nacional de Pesquisas Espaciais) sobre projeções climáticas regionais.

Compartilho a declaração. Porque é sempre bom lembrar por que é tão importante a luta contra as mudanças climáticas.