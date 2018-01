Um bate-papo divertido e uma galeria de fotos de aves na cidade de São Paulo

Em comemoração ao Dia da Ave, neste 5 de outubro, trouxemos à redação do Estado o ornitólogo Pedro Develey, da ONG Save Brasil, que falou sobre a imensa variedade de aves que podem ser vistas em São Paulo. De acordo com o site Wiki Aves, mais de 400 já foram avistadas na capital.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Develey alerta ainda para as ameaças às espécies – o Brasil é o segundo país no mundo com maior diversidade de aves, mas o primeiro em espécies ameaçadas –, e dá dicas sobre como podemos melhorar o ambiente urbano para proteger esses animais. Confira a seguir o bate-papo que entrou ao vivo na página do Facebook do jornal:

Hoje é Dia da Ave! Vamos conversar com o ornitólogo Pedro Develey, da SAVE Brasil que vai falar sobre aves que podemos ver mesmo na selva de pedras que é São Paulo. Publicado por Metrópole Estadão em Quinta-feira, 5 de outubro de 2017

As espécies mencionadas na entrevista podem ser vistas na galeria abaixo, que lista 11 espécies pouco comuns que passeiam de vez em quando pela cidade.