Temporariamente ausente para melhor atendê-los

Caros leitores,

Desculpem a longa ausência. E sinto dizer que ela será ainda um pouquinho maior. Estou desde meados de agosto em Cambridge, Massachusetts, nos EUA, para um período sabático como fellow do Knight Science Journalism. Na foto acima, eu (no meio) e os outros 11 fellows da temporada 2014/2015.

Trata-se de um programa do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) que tem como objetivo tirar os jornalistas de ciência, ambiente, saúde de tecnologia das redações por nove meses para que eles tenham a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos nos assuntos que cobrem – assistindo aulas, seminários, palestras, colóquios em duas das melhores universidades do mundo (MIT e Harvard) – e também aumentar suas conexões com a academia. Mais do que isso, a ideia é principalmente ter um tempo para se reinventar e refletir sobre novas formas de fazer um jornalismo melhor.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eventualmente, entre uma aula e outro, espero conseguir postar aqui algo sobre as coisas bacanas que estou vendo no programa.

Até logo mais.