Nesta segunda-feira, 6, teve início em Bonn (Alemanha) a 23.ª Conferência do Clima da ONU, que tem como objetivo começar a rascunhar o livro de regras do Acordo de Paris – definir como ele vai funcionar na prática –, mas também, e talvez até mais importante, manter em alta o espírito de cooperação entre os países que propiciou que se chegasse ao acordo há dois anos.

Para explicar por que isso tudo é importante, e por que devemos prestar atenção nessas negociações que, verdade seja dita, às vezes podem parecer maçantes e sem muitos avanços, vamos publicar no blog Ambiente-se, ao longo da conferência, que vai de hoje até o dia 17, uma série de artigos elaborados por Caroline Prolo.

A advogada especialista em Direito Ambiental do Stocche Forbes é consultora do International Institute for Environment and Development (IIED) e presta assessoria legal ao grupo dos países menos desenvolvidos. Ela já está em Bonn e detalha os pontos que estão sendo discutidos lá.

Com a hashtag #precisamosfalarsobreoclima, Caroline vai explicar o que está em jogo não somente nesta conferência, mas também nas próximas, e como isso se relaciona com o próprio futuro da humanidade.

O primeiro texto entra no ar hoje. Confira logo mais.