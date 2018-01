ONGs pedem ação contra mudanças climáticas

Debaixo de chuva e muito vento e ao lado de um corredor de cerejeiras, uma dezena de representantes de ONGs ambientais fizeram hoje em Yokohama um singelo protesto para pedir a ação de governantes em relação às mudanças climáticas.

Com placas com nomes de líderes como Barack Obama, Angela Merkel e até a presidente Dilma Rousseff, eles passaram uma mensagem: “Ação climática agora pode salvar vidas. É decisão sua”.

Eles se posicionaram em um jardim próximo ao prédio onde representantes de governos finalizavam o “Sumário para Formuladores de Políticas” da segunda parte do quinto relatório do IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas). O texto trata dos impactos, vulnerabilidades e adaptação e os ambientalistas lembram que o mundo não está preparado para o que está por vir. O documento será divulgado na noite deste domingo (no horário de Brasília). Manhã de segunda aqui no Japão.