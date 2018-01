O que São Paulo está vivendo é uma pista do que está por vir

Na edição desta terça-feira, no jornal, dois olhares sobre o que as mudanças climáticas nos reservam.

Em entrevista ao Estado, o climatologista Carlos Nobre comenta os riscos para São Paulo de um clima cada vez mais instável, com variabilidades cada vez mais frequentes do muito chuvoso para o muito seco. A falta de água atual pode ser só um prenúncio do que está por vir.

Em outra matéria, um pouco sobre as previsões para a saúde humana. Condições atuais tendem a piorar com um clima mais quente, assim como males transmitidos pela água ou por alimentos contaminados. Cenário também ruim para quem trabalha ao ar livre. Imagine 40 graus na moleira o dia inteiro, por muitos mais dias.

