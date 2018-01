Matéria sobre cacau vence prêmio de reportagem sobre Mata Atlântica

Antes tarde do que nunca, compartilho abaixo a reportagem “Cacau tenta renascer com lema de protetor da Mata Atlântica”, que publiquei em julho do ano passado no Estadão. A autocitação mais de um ano depois tem motivo. A matéria ficou com o 1.º lugar na categoria Jornal Impresso do Prêmio de Reportagem sobre a Mata Atlântica, que é oferecido pela Aliança para a Conservação da Mata Atlântica, uma parceria entre as ONGs Conservação Internacional e Fundação SOS Mata Atlântica, e foi entregue na quarta passada (9).

O texto conta a história de um grupo de produtores de cacau que cultiva o fruto de uma maneira mais sustentável, no chamado sistema cabruca, no qual os pés de cacau crescem à sombra de árvores nativas da Mata Atlântica, ajudando, assim, a conservar o bioma mais devastado do País. Segue abaixo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CACAU TENTA RENASCER COM LEMA DE PROTETOR DA MATA ATLÂNTICA

“Não jogue as amêndoas fora. Três valem uma galinha, mil compram um boi”, alerta o chocolateiro Diego Badaró ao pequeno grupo que se delicia chupando a delicada e doce polpa do cacau que ele acabara de retirar do pé. Em tom de brincadeira, ele remete a uma época em que as sementes do cacau valiam ouro no sul da Bahia, e os fazendeiros – os “coronéis” – eram retratados nos romances de Jorge Amado. Não à toa, a e