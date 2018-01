Mapeamento mostra transformações do uso do solo no Brasil neste século

Publiquei hoje no Estado reportagem sobre o lançamento do Mapbiomas, mapeamento inédito feito no Brasil que mostra a evolução do uso e cobertura do solo em todos os biomas do Brasil no século 21.

Neste post, compartilho alguns resultados que são possíveis obter com a plataforma. Ali dá para checar quanto em cada pedaço de 30 x 30 metros do País há de floresta, pastagem e agricultura, por exemplo, e ver como isso vem mudando ao longo do tempo. Dá para fazer o recorte por Estado, município e bioma.

A imagem abaixo mostra a evolução do mangue de Guapimirim, na borda direita da Baía de Guanabara, no Rio. Na comparação entre 2001 e 2015 é possível ver onde o que houve de perda (observe os pontos vermelhos), de ganho e o que se manteve igual. Em todo o País, o trabalho calculou que os manguezais tiveram uma perda líquida de 20% neste período.

No infográfico abaixo, há exemplos de recortes feitos para o Pantanal, que perdeu 13% de campos naturais, e da Mata Atlântica, que ganhou quase 2,5 milhões de hectares.

Comparações desse tipo e muitas outras podem ser feitas no site. Veja aqui.