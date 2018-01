Mais de 3 mil pedem ação contra as mudanças climáticas

Pelo menos 3 mil poloneses e estrangeiros que estão em Varsóvia acompanhando as negociações da Conferência do Clima da ONU marcharam hoje pela cidade pedindo um ação mais urgente e efetiva para evitar os piores efeitos das mudanças climáticas e também por justica climática. Mesmo com o frio de cerca de 5 graus, quando eles começaram a manifestação, a marcha seguiu por cerca de 4km, a partir do Palácio da Cultura e da Ciência, até o Estádio Nacional, onde ocorre a conferência. A seguir, algumas fotos:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A viagem é financiada pela Convenção do Clima da ONU (UNFCCC)