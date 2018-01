Hora de fechar brechas e trilhar um bom caminho até o acordo, diz Christiana Figueres

A secretária executiva da Convenção do Clima da ONU, Christiana Figueres, conversou com um pequeno grupo de jornalistas da América Latina, sendo o Estado o único veículo brasileiro. Ela fala sobre os impactos das tragédias climáticas sobre as negociações e sobre o que podemos esperar de Varsóvia, onde ocorre a nova rodada da conferência do clima, assim como sobre o que podemos esperar do acordo de 2015.

Segundo ela, é preciso de sair de Varsóvia um consenso bastante claro sobre quais são os elementos, a estrutura e a lógica do novo acordo climático, para que ao longo do próximo ano se possa começar a escrevê-lo e chegarmos a Lima com uma proposta de rascunho.

É na capital peruana que ocorre a próxima COP, no ano que vem. Lá se espera que já haja uma proposta de rascunho para ser discutida. O acordo final terá de ser fechado em 2015, em Paris, para entrar em vigor em 2020.

