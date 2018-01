Hino contra as mudanças climáticas

Aprendi essa musiquinha enquanto cobria a Conferência do Clima da ONU, em Varsóvia, no mês passado. Ao final da primeira semana da cúpula, no sábado (16), milhares de poloneses e estrangeiros que estavam na cidade tomaram as ruas de Varsóvia em um protesto pedindo que os negociadores tomassem ações ambiciosas e urgentes para combater as mudanças climáticas. E essa música embalou os manifestantes que caminhavam e cantavam a uma temperatura de uns cinco graus. Ela gruda um pouco na cabeça, mas é fofa, então resolvi compartilhar. Veja o vídeo no Youtube:

“We need to wake up (Precisamos acordar)

We need to wise up (Precisamos ser mais sábios)

We need to open our eyes (Precisamos abrir nossos olhos)

And do it now now now (E fazer isso agora)

We need to build a better future (Precisamos construir um mundo melhor)

And we need to start right now (E precisamos começar agora)

We’re on a planet (Estamos em um planeta)

That has a problem (Que tem um problema)

We’ve got to solve it, get involved (Nós temos de resolvê-lo, nos envolvermos)

And do it now now now (E fazer isso agora)

We need to build a better future (Precisamos construir um mundo melhor)

And we need to start right now (E precisamos começar agora)

Make it greener (Seja mais verde)

Make it cleaner (Seja mais limpo)

Make it last, make it fast (Faça durar, faça ser rápido)

and do it now now now (E faça agora)

We need to build a better future (Precisamos construir um mundo melhor)

And we need to start right now (E precisamos começar agora)

No point in waiting (Não há motivo para esperar)

Or hesitating (Ou hesitar)

We must get wise, take no more lies (Devemos ser sábios, não aguentar mentiras)

And do it now now now (E fazer isso agora)

We need to build a better future (Precisamos construir um mundo melhor)

And we need to start right now (E precisamos começar agora)”