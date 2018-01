Exposição revela a Mata Atlântica do início do século 20

A Mata Atlântica hoje resiste em apenas 12% de sua extensão original, mas como será que ela era há um século, quando o cenário de devastação ainda não tinha se instalado completamente?

A exposição “Remanescentes da Mata Atlântica”, que será inaugurada neste domingo, 8, no Museu da Casa Brasileira (MCB), em São Paulo, promete ajudar a responder um pouco a essa pergunta, apresentando o processo de transformação da floresta – da exuberância da vegetação ao desmatamento da maior parte do bioma.

Com curadoria do botânico Ricardo Cardim, a mostra reúne mais de 70 fotos da história da floresta, como a da maior árvore já documentada na Mata Atlântica, o dobro da maior existente hoje, e de espécimes com mais de 300 anos de idade. Esta reportagem é ilustrada por três dessas fotos.

O acervo traz ainda imagens do processo de avanço da urbanização e da agricultura sobre a floresta e de ferramentas raras usadas para o desmatamento, além de peças do acervo do museu elaboradas com essas madeiras – hoje praticamente extintas, como jequitibá rosa, cedro e jacarandá da Bahia.

“Mais do que falar do processo que levou à quase extinção de algumas espécies, queremos recuperar esse ‘DNA histórico’ de cada árvore representada em nosso acervo”, disse Giancarlo Latorraca, diretor técnico do MCB, em comunicado à imprensa.

Serviço:

Museu da Casa Brasileira: Av. Brg. Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano, São Paulo

– Abertura da exposição

8 de outubro, às 14h

Entrada gratuita

– Visitação

De terça a domingo, das 10h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são isentos | Pessoas com deficiência e seu acompanhante pagam meia-entrada

Gratuito aos finais de semana e feriados

Visitas orientadas: (11) 3026.3913 | agendamento@mcb.org.br | www.mcb.org.br