Do acordo, para o trabalho, para a reflexão

São 16h e já está escurecendo em Varsóvia. Alguns delegados se dizem acordados há mais de 48 horas e nada nada nada caminha para um acordo. Para se ter uma noção do “downgrading” das discussões, basta olhar a forma como mudou o título, nos últimos dias, do anexo do documento que discute os caminhos para o acordo de 2015.

Começou com “Elementos indicativos para o acordo de 2015”. Depois foi para algo mais genérico: “Lista indicativa de áreas para trabalho posterior”. O último rascunho indica a vaga “não-exaustiva lista de áreas para reflexão posterior”.

É isso.