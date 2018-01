‘Chuck Norris’ ambientalista combate caçadores de rinocerontes na África do Sul

Quem zapear distraído nesta sexta à noite pela TV a cabo pode achar que um daqueles filmes de guerra dos anos 1980 estrelados por Chuck Norris foi parar inadvertidamente no Animal Planet. É que a nova minissérie do canal não só tem um protagonista que é a cara do ator norte-americano como sua premissa é de uma verdadeira batalha. Luta pelos Rinocerontes, que estreia hoje às 22h, mostra o que acontece quando o esforço pela conservação da natureza vai além do ambientalismo ou de ações de comando e controle das instâncias governamentais e ganha contornos de guerra militar.

A minissérie/reality apresenta a ação de quatro ex-marines norte-americanos, do esquadrão de elite Seal, que largam a aposentadoria e vão para a África do Sul combater o extermínio de rinocerontes.

O país abriga 80% dos indivíduos da espécie em todo o mundo, mas nos últimos quatro ano, mais de dois mil animais foram mortos para a retirada de seus preciosos chifres, que no mercado ilegal podem valer até US$ 500 mil, por conta de suas supostas propriedades medicinais que curariam até câncer — o que nunca foi comprovado pela ciência. Nesse ritmo, estima-se que eles podem ser extintos localmente em menos de uma década.

Com imagens belas e dramáticas, o programa mostra a ação a partir do momento em que os combatentes chegam à região, às vésperas da temporada de caça. Já no início, o líder do grupo, Craig Sawyer, de 50 anos, que lutou na primeira Guerra no Golfo, dá o tom da tragédia: “A primeira vez que vi um rinoceronte, foi um rinoceronte morto”. Uma fêmea, com o filhote choroso ao lado.

Em entrevista coletiva a jornalistas latino-americano, da qual o Estado participou, Sawyer conta como essa luta conservacionista requer habilidades militares de combate para lidar com caçadores ilegais que, segundo ele, “são criminosos que fazem qualquer coisa por dinheiro e vão matar quem cruzar o caminho deles”. Leia a seguir os melhores trechos:

Qual foi a parte mais difícil do trabalho?

É descobrir quem são os caçadores e onde eles estarão, de modo que se possa interceptá-los. Agora uma coisa interessante para nós como combatentes é que estávamos em uma tocaia, esperando pelos caçadores, mas nós é que estávamos sendo perseguidos por leões. E não sabíamos até que o pessoal que nos contratou contou. Então, aquele é um ambiente que não perdoa em mais de uma maneira.

Qual é a vantagem de ter experiência como combatente na problemática dos rinocerontes?

Uma das vantagens é a familiaridade com o trabalho, que é resolver um problema. E o problema é que você tem de proteger algumas coisas que não têm como se proteger. Os rinocerontes têm o chifre e com ele eles conseguem se proteger de outros predadores, mas não dos homens. Então decidimos que tínhamos de ajudar a protegê-los dos homens. Ter a experiência de combate e o treinamento das Forças Especiais realmente permitiu que tivéssemos uma ideia de como resolver o problema e de como chegar aos caçadores e interceptá-los antes que eles pudessem chegar aos rinocerontes.

Se essas pessoas não respeitam nem mesmo os direitos humanos, como convencê-las de que é preciso proteger os direitos dos animais?

Neste momento, alguns países vizinhos à África do Sul têm uma política de uso de arma de fogo contra os caçadores. Assim, fazendeiros, rancheiros e guardas florestais podem atirar num caçador e deixá-lo ali mesmo. E os países que implementaram essa política não têm mais esse problema. Acho que há nisso uma importante lição sobre a natureza humana. Algumas pessoas respondem à diplomacia e às leis, outras não. Nesse caso, elas devem ser tratadas à força. A África do Sul precisa endurecer sua legislação e criar punições mais severas contra caçadores ilegais de modo que a recompensa, que pode chegar a meio milhão de dólares no mercado negro na Ásia, não supere o risco. Porque hoje há muito pouco risco para os caçadores na África do Sul. Se eles são pegos, vão para a prisão, mas por pouco tempo.

Você já tinha alguma vez imaginado que usaria suas habilidades militares nesse tipo de batalha? Qual é a diferença de lutar em uma guera convencional e numa guerra em meio à vida selvagem?

Eu cheguei a pensar em usar minha experiência militar, mas só por alto. Sabia que havia agentes das Forças Especiais ajudando a proteger rinocerontes ao longo dos anos, mas não era uma campanha largamente divulgada. Quando fui convidado a ir para lá, tive minha chance de contribuir. E foi uma experiência muito gratificante. Parecia a coisa certa a fazer. Me senti fazendo uma coisa boa para fazer do mundo um lugar um pouco melhor. Para fins de comparação, em muitos momentos é como uma operação de contra-terrorismo, mas em outros parece mais uma ação policial. Nós atuávamos como guardas florestais ou polícia, já que estávamos simplesmente defendendo aqueles animais. Não é que íamos atrás dos caçadores, chutávamos suas portas e matávamos todos. Estávamos tentando capturá-los e prendê-los, em vez de matá-los, mas vamos encarar isso: muitos desses criminosos estão chegando de outros países com (fuzis) AK-47. E a primeira coisa que eles vão fazer se encontrarem patrulheiros é atirar e matar. Então temos de lutar para nos defender. Mas estamos lá para prendê-los.