Brasil se oferece para sediar Conferência do Clima em 2019

O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, anunciou há pouco, na Conferência do Clima da ONU, que é realizada em Bonn (Alemanha), que o Brasil está se candidatando para sediar a COP 25, em 2019. A do ano que vem será em Katowice, na Polônia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O anúncio foi feito via twitter. “O governo brasileiro está disponibilizando o Brasil para sediar a COP 25”, declarou sucintamente o ministro.

#MMAnaCOP – Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, anuncia que COP25 poderá ser realizada no Brasil. Confira 👇🏼 pic.twitter.com/Tfiyn7Dvow — Meio Ambiente (@mmeioambiente) November 15, 2017

Ao Estado, Sarney Filho disse depois do anúncio que havia recebido uma ligação do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, dando o aval de que poderia fazer a candidatura, e que já tinha comunicado à secretária-executiva da UNFCCC, Patrícia Espinosa, sobre a oferta. Afirmou, porém, que isso ainda é um processo e que ainda não foi pensada qual poderia ser a cidade a receber a conferência.

Pelo sistema de rotação das conferências estabelecido pela Convenção do Clima da ONU, a cada ano ela deve ocorrer em um continente diferente. No ano passado foi na África (Marrakesh). Neste ano é na Alemanha, mas a presidência é de Fiji, pequena ilha do Pacífico. No ano que vem volta para a Europa, com a Polônia na presidência, e em 2019 deverá ser na América Latina.

A última vez que o continente recebeu uma COP foi em 2014, em Lima (Peru). O Brasil nunca recebeu a cúpula, mas foi a sede de duas conferências de desenvolvimento sustentável da ONU, a Rio 92 e a Rio+20.

A Argentina também se candidatou para ser a sede da COP de 2019. Eles já receberam a conferência duas outras vezes, em 2004 e 1998.