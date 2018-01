As cores do Peru em protesto contra as mudanças climáticas

Hola! Alguém por aí ainda?

Sei que ando meio distante deste blog por conta da minha licença do jornal neste ano, mas, como disse há alguns meses, estava nos meus planos aparecer por aqui em alguma boa oportunidade. Bom, o clima me chama e cá estou.

Sim, literalmente o clima. Tendo coberto as duas últimas conferências da ONU sobre mudanças climáticas (COP), em Doha e Varsóvia, com sentimentos mistos de ódio e um pouquinho de amor no final dos eventos, não consegui ficar quieta no meu canto no MIT quando começou o credenciamento para a imprensa para a 20ª COP em Lima, Peru. Esta é uma etapa importante do longuíssimo e lentíssimo processo de negociações multilaterais.

Os países estão comprometidos a finalizar um acordo, no ano que vem, em Paris, que estabeleça como o mundo vai agir, a partir de 2020, para combater as mudanças climáticas. Desse modo, daqui de Lima tem de sair ao menos um rascunho do que será o acordo. E por mais que na maioria dos dias cobrir esses eventos é mais penoso que prazeroso, resolvi ver o que vai sair daqui.

Cheguei a Lima no domingo (7) à noite e nesta segunda tomei pé do tamanho da encrenca. Na terça fui acometida pela tal “venganza de Atahualpa”, mas hoje já fiquei melhorzinha para acompanhar o lado mais divertido desses eventos, a Marcha pelo Clima, protesto já tradicional que acontece em todas as COPs.

De acordo com os organizadores, a marcha reuniu cerca de 15 mil pessoas pelas ruas de Lima. Entre diversas demandas, o mote principal era para que os ministros de Estado presentes na conferência adotem uma meta de 100% de energia limpa em 2050. Seguem algumas fotos.