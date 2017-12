Agosto bate recorde de temperatura e é o 11º mês consecutivo mais quente

Parece até notícia velha. Mas aconteceu de novo. E vai continuar acontecendo enquanto o mundo não conseguir conter suas emissões de gases de efeito estufa. Pelo 11.º mês consecutivo, o planeta bateu recordes históricos de calor no mês de agosto, segundo divulgou nesta quarta-feira (14) a agência especial americana (Nasa).

É o agosto mais quente dos últimos 136 anos, seguindo uma tendência que vem se repetindo mês a mês, ano a ano, como um sinal inequívoco do aquecimento global.

Em relação ao período base (valor médio entre 1951 e 1980), a temperatura média da Terra foi 0,98°C mais quente. Foi ainda 0,16°C mais alta que o agosto mais quente registrado até então, o de 2014.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com isso, desde outubro de 2015 que a temperatura vem quebrando recordes sucessivos no monitoramento que começou a ser feito em 1880. Mantendo o ritmo pelos próximos meses, 2016 deverá ser o novo ano mais quente da história, superando 2015, que, por sua vez, bateu 2014.

“Ressaltamos que as tendências de longo prazo são as mais importantes para a compreensão das mudanças em curso que estão afetando nosso planeta”, comentou Gavin Schmidt, diretor do Instituto Goddard para Estudos Espaciais da Nasa.