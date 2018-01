A mudança do clima já chegou, e não estamos preparados

Para quem acompanhou por aqui a minha saga na última semana tentando decifrar o rascunho do novo relatório do IPCC, segue um compilado das principais reportagens. As primeiras da lista são as últimas que foram feitas, já com base no documento final, lançado na manhã desta segunda, aqui em Yokohama, no Japão. Vou colocar ainda pelo menos mais dois textos no blog, mas aqui já dá para ter uma noção da loucura a que levamos o nosso planeta. Como disse Rajendra Pachauri, presidente do painel do clima da ONU, em coletiva de imprensa: “ninguém neste planeta vai ficar intocado pelas mudanças climáticas”.

** Mundo está pouco preparado para as mudanças do clima

** Biocombustíveis ficam de fora do relatório

** ‘Mudança do clima pode levar a conflitos por água’

** Painel alerta para morte de árvores e migração de espécies

** Vai sobrar até pro cafezinho

** Um toque de delicadez em um tema tão árido

** Painel alivia previsões para a Amazônia