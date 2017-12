Ambiente-se

MP do petróleo rende prêmio ‘Fóssil do Dia’ ao Brasil na COP do Clima

O "prêmio", dado para os países que estão bloqueando as negociações ou não colaborando com a implementação do Acordo de Paris, foi concedido ao País "por propor um projeto de lei que poderia dar às companhias de petróleo US$ 300 bilhões em subsídios para perfurar suas reservas offshore”, explicaram os organizadores