Viagens Sustentáveis – Pousada Terraços Marinhos, Península de Maraú

A pousada foi projetada e construída dentro de uma grande área, a Fazenda São João, de propriedade da família Canavarro Batista desde 1997. Localiza-se no litoral centro-sul da Bahia, na península de Maraú próximo à Taipu de fora.

Uma fazenda na praia, simplesmente um sonho. A propriedade que contempla a pousada engloba vários biomas, o que a faz ser considerada uma reserva ambiental, tamanha riqueza de vida que contém.

A começar pelos tantos metros lineares de praia, sua brisa, areia e vegetação que se impõem pela altura dos coqueiros, nesta área estão dispostos os bangalôs e apartamentos além de toda a parte social da pousada que afortunadamente também dão de costas para a grande Lagoa Cassange, uma represa pluvial de água doce onde no inverno o sol se põe em um show de cores e reflexos.

As unidades possuem vista para o mar, as construções caprichadas cheias de conforto e rusticidade cuidadosa dão boas vindas ao clima praiano preguiçoso. Das varandas com telhado de piaçava, inspirações polinésias, relatam que é possível de se ver o passeio de baleias Jubarte e golfinhos, estes mais brincalhões, que chegam até mais próximo à praia saltando as ondas, sem esquecer das tartarugas que em épocas específicas do ano, desovam nas areias da praia.

As pessoas que ali vivem e trabalham nos saúdam com muita simpatia e alegria, semblantes calmos e carinhosos que não dispensam qualquer oportunidade para explicar pausadamente as riquezas naturais da região.

Um caso a parte é a cozinha da pousada, a comando da cozinheira local Domingas Ramos, simplicidade cuidadosa e culinária caprichada que valoriza os ingredientes locais e típicos da Bahia, afinal, são tantos sabores a serem explorados não?

No café da manhã, somos recebidos com sucos naturais. Provei os de graviola, cajá e manga, e dependendo da época do ano, a natureza nos presenteia com a polpa de cacau, umbu, pitanga, fruta do conde, caju, acerola, ingá e outras mais.

A tapioca sempre presente, recheios diversos! Minha preferida: recheada com coco fresco ralado e regada com leite de coco caseiro (bate o coco seco fresco com água morna ou água de coco e está pronto!). Na mesa do café da manhã a oferta de delícias caseiras, preparadas na cozinha da pousada, é grande, de pães integrais à bolos de banana, goiabada, tapioca e coco passando por empanadas perfumadas. Me perco no café da manhã e ponto final. Que comece o dia!

No cardápio das refeições principais, a proximidade do mar e dos arrecifes de corais se traduz em uma grande variedade de pratos a base de peixes regionais e frutos do mar. O dendê, a mandioca, a castanha de caju e o coco complementam muitas receitas valorizando a culinária regional. Uma atenção especial para a cocada mole, a cocada de cacau e o doce de banana da terra que finalizam qualquer refeição com um chamego adocicado que marca de forma latente as lembranças boas de uma viagem.

A novidade, que me fez sorrir e não querer ir embora, é o novo cardápio vegetariano que acolhe aqueles que, assim como eu, optam por alimentos provenientes da terra. Provei pratos típicos adaptados como a moqueca de legumes, ensopado picante de batata doce com lentilhas, bobó com farofa de banana da terra e outras delícias puxadas no tempero baiano como a carne de soja refogadinha que recheou os pimentões coloridos servidos com arroz integral.

Agora voltamos às redondezas: a fazenda de produção que alimenta a pousada é um negócio a parte que envolve trabalhadores locais em um projeto de cultivo e preservação dos biomas que fazem parte da fazenda. Na área determinada para cultivo, grandes estufas produzem hortaliças e ervas que abastecem a cozinha da pousada e os excedentes são comercializados oferecendo alimentos saudáveis, livres de químicos, adubados através de compostagem das comunidades locais. Várias frutas regionais são cultivadas e a principal cultura é a de coco verde – a propriedade hoje possui 3.200 coqueiros anões em produção.

Se distanciando do mar, em direção ao interno da península existe uma grande área preservada de mata intocada, muito dendê nativo (a região é conhecida como Costa do Dendê) além de áreas posteriormente adquiridas que anos atrás serviam para o cultivo de abacaxi e que, deixadas ali, intocadas pelo homem, foram naturalmente reflorestadas pela mágica mãe natureza.

Um pouco mais para dentro, chega-se ainda a outro bioma incrível, considerado um dos mais complexos da natureza: o mangue! Incrivelmente movediço e vivo, casa dos caranguejos e outras famílias de crustáceos que vivem entre as águas doces e salgadas. Hoje a fazenda faz um trabalho importante de replantio de árvores frutíferas e de madeira de lei. O esgoto da pousada não é tratado de forma displicente, o moderno e natural sistema de biodecomposição é utilizado, onde bactérias fermentativas decompõe o esgoto sem que este possa poluir o lençol freático nem as águas da lagoa e mar. Felizes os pássaros, macacos, lagartos e outros animais que vivem ali!

Fico feliz e estimulada por conhecer projetos assim. Pessoas que pensam além do lucro, que tratam a natureza com responsabilidade e amor. Que valorizam o nosso bem maior, trabalham e não medem esforços para manter nosso bem mais precioso: o equilíbrio ambiental. Uma oportunidade preciosa e única para os curiosos amantes da natureza vivenciarem toda essa riqueza de forma confortável e exclusiva. Me senti na casa dos meus sonhos, até breve Terraços Marinhos!

Mais informações e reservas: www.terracosmarinhos.com.br