Tofu: mitos, verdades e receitas

O tofu é um alimento um tanto quanto polêmico…normalmente as pessoas amam ou odeiam! Na grande maioria das vezes, se uma pessoa odeia, foi porque não experimentou da maneira “correta”. Nem tente consumir o tofu puro, como se fosse uma fatia de queijo, dessa forma ele é realmente sem graça e frustrante! Agora, bem feito e temperado, é uma delícia e um grande curinga na culinária vegana.

Fora o sabor, o tofu também sempre gera polêmicas por conta de sua qualidade, já que é feito de soja e a soja é um alimento polêmico também. Seja pela questão da transgenia, pela qualidade da proteína ou pela presença de isoflavonas, esse é um alimento que vive na berlinda. Para quebrar alguns desses mitos, trouxe alguns pontos para vocês:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SOJA TRANSGÊNICA: realmente, a maior parte da soja e seus derivados disponíveis no mercado é transgênica, porém já é possível encontrar tanto a soja em grão quanto seus derivados orgânicos que não são, obrigatoriamente, geneticamente modificados.

QUALIDADE DA PROTEÍNA: muitas pessoas pensam que as proteínas de origem vegetal são proteínas “fracas”, ou seja, inferiores que as de origem animal. Isso é um grande mito, principalmente se tratando de soja, que é considerada uma proteína de alto valor biológico por possuir todos os aminoácidos essenciais, ou seja, é uma proteína completa. Sua qualidade é comparável às das proteínas animais como ovos, carnes e leite, atendendo adequadamente as necessidades proteicas de crianças e adultos

ISOFLAVONAS: Não existem evidências em animais, população adulta e crianças, que indicam que as isoflavonas na dieta possam afetar negativamente a saúde humana, o desenvolvimento ou a reprodução. Acima dos seis meses de idade, a ingestão da soja é aceita e segura para todas as faixas etárias, desde que faça parte de uma dieta variada e adequada para a idade

Agora que você já sabe mais sobre a soja e seus derivados, que tal testar algumas receitas com tofu? Aqui estão 3 formas fáceis e versáteis de consumi-lo. Quem desenvolveu as receitas foi minha filha Nati luglio (@natiluglio), chefe naturalista formada pelo Natural Gourmet Institute de NY. Espero que gostem!

TOFU AMASSADINHO

Essa é a forma mais simples, versátil e prática de comer tofu! Pode ser com um pão, no café da manhã, com palitos de legumes no aperitivo ou complementando uma salada.

Ingredientes:

2 fatias grossas de tofu firme

2 colheres de sobremesa de azeite

1 colher de sobremesa de limão espremido

1 colher de chá de açafrão em pó

Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:

Amasse bem o tofu com um garfo e misture os demais ingredientes, formando uma pastinha.

MOLHO BRANCO DE TOFU

Perfeito para utilizar em massas ou fazer algum prato gratinado!

Ingredientes:

250g de tofu

1/2 xícara de água mineral

1/2 cebola picada

3 dentes de alho amassados

3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sobremesa de cebolinha picada

Sal e nós moscada a gosto

Preparo:

Refogue a cebola e o alho em 2 colheres de sopa de azeite

No liquidificador, acrescente o tofu, 1 colher de sopa de azeite, a água, o refogado e a cebolinha. Bata até que fique bem homogêneo

Volte para a panela para apurar e acerte o tempero

CUBINHOS DE TOFU ASSADO

Dessa forma, o tofu pode ser consumido como um snacks ou complementando pratos como saladas, sopas, massas, etc…

Ingredientes:

3 fatias grossas de tofu firme

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sobremesa de páprica picante

1 colher de sobremesa de orégano

Sal a gosto

Preparo:

Corte o tofu em cubos

Em um bowl tempere o tofu com o restante dos ingredientes

Forre uma assadeira com papel alumínio ou papel manteiga. Disponha os cubinhos se forma que eles fiquem um pouco separados

Leve para assar por cerca de 20 minutos em forno alta, misturando de vez em quando.

Eles devem ficar bem dourados e crocantes.

Para quem se interessa por esse tipo de culinária, eu e a minha filha Nati Luglio daremos um curso sobre culinária vegana na escola de culinária saudável Raízes, nos dias 26 e 27 de setembro. Veja mais informações no link: http://raizesescoladeculinaria.com.br/