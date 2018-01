Você já conhece a Segunda Sem Carne? É uma campanha que te convida a ficar um dia na semana, todas as segundas-feiras, sem comer carne e alimentos de origem animal e, assim, descobrir novos sabores!

A Campanha Segunda Sem Carne foi lançada nos Estados Unidos em 2003, com o nome de Meatless Monday. Está presente em mais de 35 países e teve sua visibilidade aumentada em 2009, quando o ex-Beatle Paul McCartney, lançou a campanha na Inglaterra. No Brasil, seu lançamento aconteceu em 2009, na cidade de São Paulo. Seu objetivo é conscientizar as pessoas sobre os impactos que o consumo de produtos de origem animal tem sobre a sociedade, o planeta, os animais e a saúde.

Para produzir 1 kg de carne são necessários, de acordo com dados da Sabesp, quase 17 mil litros de água! Já para produzir a mesma quantidade em alimentos de origem vegetal, como cereais e leguminosas, utiliza-se apenas algumas centenas de litros. Porém, esse é apenas um dos pontos de conscientização. Consumir carne em excesso, não envolve apenas a água utilizada, mas, também, a devastação de florestas e o aquecimento global. Pois, é preciso espaço para criação de tantos animais e para a produção de ração para alimentá-los. Além disso, envolve também a compaixão pelos animais e a harmonia entre todas as espécies.

Além de contribuir para o meio ambiente e para o bem aos animais, reduzir o consumo de alimentos de origem animal, possibilita a descoberta de novos alimentos e sabores. O aumento do consumo de alimentos de origem vegetal, como leguminosas, cereais, frutas, legumes e fibras promove uma série de benefícios à nossa saúde e à saúde do planeta.

Para facilitar a missão de diminuir o consumo de alimentos de origem animal, separei 3 receitas bastante versáteis, que podem ser utilizadas no café da manhã, nos lanches intermediários ou mesmo complementando uma refeição principal. Veja só:

PASTA DE TOFU COM ERVAS

Ingredientes:

250g de tofu

2 col. de sopa de azeite de oliva extra-virgem ou óleo de sementes de abóbora

1 col. de chá rasa de sal

½ xícara de salsinha e cebolinha picadas ou 1colher de sopa de mix de ervas secas a gosto

Preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até formar um creme homogêneo

HOMMUS DE BETERRABA

Ingredientes:

1 xícara de beterraba em cubos

2 xícaras de grão de bico cozido sem caldo

1 colher de sobremesa de azeite

1 colher de sopa de alecrim seco

Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:

Cozinhe a beterraba no vapor. Após cozida, bata no processador com todos os outros ingredientes até atingir a consistência desejada. Acerte o sal e a pimenta a gosto.

PASTA DE EDAMAME COM MANJERICÃO

Ingredientes:

1 xícara de manjericão fresco

1 colher de sopa de azeite

½ xícara de castanha do Pará hidratada durante 8h

1 dente de alho

Suco de ½ limão

2 xícaras de edamamo cozido

Sal e pimenta do reino a gosto

PREPARO:

No processador, bata o manjericão, o azeite, a castanha do Pará hidratada (drene a água), o alho e o suco de limão até ficar bem homogêneo. Acrescente o edamame e processe até chegar à textura desejada. Acerte o sal e a pimenta do reino.