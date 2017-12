Relatório Planeta Vivo 2016 – WWF

Hoje vim apresentar para vocês alguns dados importantes que agrupei da publicação Planeta Vivo- Relatório 2016, Risco e Resiliência em Uma Nova Era, publicado pela WWF.

A WWF é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 1961 e que tem como objetivo a conservação global, consolidada como uma das mais respeitadas redes independentes de conservação da natureza, com atuação em diversos países. Dentre suas atividades e campanhas, existe a publicação “Planeta Vivo”, um relatório bienal que apresenta o cenário detalhado e atualizado da situação do meio ambiente em nosso planeta. Essa é uma importante publicação que reúne dados científicos e estudos de todos os continentes, servindo como um grande alerta para a saúde do nosso planeta! Ao longo dos meus posts aqui vou me aprofundar em alguns assuntos do relatório, mas nesse post inicial gostaria apenas de levantar alguns pontos para incentivar a leitura do relatório e a discussão sobre esse assunto tão importante:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estabilidade planetária, desfrutada por nossa espécie durante mais de 11.700 anos, e que permitiu o crescimento da civilização, não é mais algo com que se possa contar.

A maior parte da área terrestre do planeta já foi modificada pelos seres humanos.

Atualmente, estão ameaçados três quartos dos recifes de corais do mundo.

Extinções em massa ocorreram apenas cinco vezes nos últimos 540 milhões de anos. Mas nos últimos séculos, o planeta experimentou índices excepcionalmente elevados e crescentes de perda de espécies, se aproximando assim da sexta extinção em massa.

A crescente pressão humana sobre os ecossistemas e as espécies, está reduzindo o capital natural num ritmo mais rápido do que ele consegue ser recomposto.

As atividades humanas e o uso de recursos aumentaram tão incrivelmente desde meados do século 20 que as condições ambientais que promoviam nosso desenvolvimento e crescimento começam a se deteriorar.

A ação dos seres humanos ocorre em tal magnitude que nós nos tornamos uma força geologicamente significativa, causadora de grandes mudanças no clima e na integridade da biosfera.

Muitos dos padrões ou tendências no sistema alimentar são formados por escolhas que nós fazemos sobre qual alimento consumir.

O modelo atual predominante de produção de alimentos e abastecimento privilegia alguns poucos seletos enquanto marginaliza um grande número de outros indivíduos, além de danificar gravemente a natureza e os ecossistemas.

O consumo crescente de carne é a principal causa por trás da rápida expansão da soja. Aproximadamente 75% da soja mundial é utilizada para ração animal.

A maior parte das pessoas consome mais soja do que elas pensam: a maioria dos europeus consome 61 kg de soja por ano e a maior parte disso é ingerida indiretamente na forma de produtos animais, como frango, porco, carne de gado e peixes de criadouro, bem como ovos, leite, queijo e iogurte.

Os consumidores de todos os produtos alimentares que utilizam soja detêm, na ponta do garfo, o futuro das florestas, das savanas e dos campos.

Para baixar o material na integral e ter acesso às fontes que foram utilizadas para sua elaboração,

Documento CLIQUE AQUI PDF

Fonte: WWF. 2016. Planeta Vivo Relatório 2016. Risco e resiliência em uma nova era. WWF-International, Gland, Suiça.