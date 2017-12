Plant Based Diet

A alimentação Plant Based tem como base energética e nutritiva alimentos vegetais, integrais ou minimamente processados, ricos em fibras e amidos, alimentos considerados “confort food” que a maioria de nós sempre amamos, mas que ha tempos são considerados meros “acompanhamentos” nas principais refeições. Os tubérculos como as batatas e outras raízes; os grãos integrais como o arroz integral, quinoa, trigo, centeio, cevada, Milho e outros; leguminosas como grão-de-bico, feijões, lentilhas e a soja acompanhados de frutas frescas, verduras e legumes sempre diversos e coloridos em abundância; as sementes e castanhas complementam esse farto cardápio de alimentos vegetais que são os principais alimentos que fizeram com que os seres humanos prosperassem ao longo da sua vida na Terra.

A alimentação Plant based é o modelo alimentar que mais nos aproxima da natureza, com harmonia e respeito, uma vez que, afinal, somos parte dela. Quanto mais simples, menos processada, menos focada em nutrientes isolados em si e menos alimentos de origem animal, mais nutritiva será e maior também será o equilíbrio sinérgico entre o indivíduo praticante e o planeta.

Alimentar-se de forma mais natural e consciente é uma tendência que vem conquistando dia após dia mais pessoas como um “chamado” de compaixão com nosso planeta e as espécies que o dividem conosco como também para com a própria saúde humana igualmente ameaçada. A linha da medicina preventiva americana intitulada Lifestyle Medicine, que aposta na adoção de um estilo de vida saudável como fator primordial de prevenção de doenças adotou o modelo alimentar Plant Based exatamente como uma ferramenta preventiva e de reversão de doenças crônicas não transmissíveis como a obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e alguns tipos de câncer.

Quem estiver em São Paulo e quiser vivenciar a experiência de uma alimentação Plant Based, limpa, natural, saudável e sustentável uma ótima dica é ir conhecer o novo almoço da Simplesmente. Servido de segunda a sexta-feira, das 12h as 14h30, oferece um bowl com diversas opções deliciosas de legumes, raízes, folhas, cereais, leguminosas, sementes e castanhas preparados e servidos pelo chef Thiago Medeiros. Tudo muito fresco, sem ingredientes de origem animal e valorizando ingredientes orgânicos por R$35, incluindo café e água aromatizada à vontade.

A Simplesmente fica na Rua Mourato Coelho, 1008 – Vila Madalena e abre de segunda a sexta, das 11h às 20h e o almoço é servido de seg à sexta-feira, das 12h às 14h30. Aos sábados das 10 as 17h e aos domingos é servido o tradicional Brunch das 10 as 15h com mesas ao ar livre, ideal para levar a família e animais de estimação.