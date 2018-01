Marcas e empresas que fazem a diferença

O movimento pelo aumento da consciência ambiental está cada dia mais presente no cotidiano das pessoas e nas rodas de conversas. Não é por menos que as empresas em geral estão começando a se movimentar para se adequar à essa nova realidade e agradar aos clientes e ao planeta.

Campanhas de devolução de embalagens utilizadas, incentivo à carona coletiva entre funcionários, diminuição de uso de copos plásticos, entre outras, são algumas das apostas de grandes e pequenas empresas….porém, ainda mais bacana do que isso, são as novas empresas que estão surgindo já com a questão da preservação ambiental no seu DNA! Seja utilizando tecidos ecológicos, incentivando a mão de obra local ou evitando o teste de produtos em animais, essas empresas estão fazendo a diferença e chamando a atenção!

Aqui estão apenas algumas das marcas que tem essa filosofia de negócio…e olha quanta ideia boa!

INSECTA SHOES: sapatos ecológicos e veganos

www.insectashoes.com

Marca de sapatos e acessórios produzidos através de peças de roupas usadas e garrafas de plástico recicladas. Os mais diversos tecidos e estampas daqueles modelitos abandonados viram botas, oxfords, sandálias e slippers veganos, sem nenhum uso de matéria-prima de origem animal. Tudo lindo, unissex, exclusivo e super estiloso!

ZEREZES: óculos feitos a partir de materiais sustentáveis

www.zerezes.com.br

A Zerezes é uma marca de óculos guiada pelo design e respeito com a matéria prima e pessoas envolvidas em seu processo. Se apropria de materiais de baixo impacto ambiental e alto impacto sensorial, para criar óculos solares para durar uma vida toda. A marca se guia por práticas de trabalho e comércio justos, diálogo próximo ao cliente e uma garantia eficaz e transparente.

CRUA: assessórios sustentáveis

www.cruadesign.iluria.com

A Crua design elabora assessórios, como colares, anéis, pulseiras e brincos, reaproveitando tecidos e objetos descartados. Um dos objetivos da empresa é misturar matérias inusitados com alto design. Um dos materiais mais utilizados são pedaços de madeiras descartados, que são esculpidos e pintados à mão para se transformarem em lindos colares.

COURRIEROS: entregas ecológicas

www.courrieros.com.br

A courrieros é uma empresa de entrega de documentos e encomendas (como motoboys) por bikes criada por três amigos que estavam cansados de apenas conversarem sobre como as pessoas deveriam dar mais valor ao nosso planeta e resolveram atuar efetivamente em algo que fizesse a diferença. Nessa empresa, todas as entregas são feitas por ciclistas, sempre paramentados com itens de segurança, que levam e trazem documentos e pacotes de pequeno porte em geral, sem poluir e sem contribuir para o trânsito caótico da cidade. Outro ponto bacana é que os preços são super justos e você pode acompanhar sua encomenda através de um aplicativo no celular.

CBPAK: embalagens descartáveis compostáveis

www.cbpak.com.br

A CBPAK desenvolve copos e pratos 100% biodegradáveis e compostáveis usando como matéria prima a fécula de mandioca. Esses produtos possuem as mesmas propriedades térmicas do isopor, conhecido por ser extremamente difícil de reciclar, e podem ser usados tanto com alimentos quentes, frios e congelados. Após o uso, podem, e devem ser descartados junto com lixo orgânico e em até 90 dias viram composto orgânico. Tecnologia pioneira e 100% brasileira.