Juntos somos mais fortes: trabalhando como voluntário

Nós, que tanto nos preocupamos em levar uma vida que gere impactos positivos ao nosso corpo e ao nosso planeta, podemos também fazer a diferença na vida de outros para que todo o equilíbrio necessário para que vivamos em harmonia seja alcançado.

Existem diversas formas de colaborar para que vivamos em uma condição socialmente mais justa. Podemos contribuir financeiramente, com nosso tempo, com nossa profissão, com nosso network, beneficiando crianças, refugiados, idosos, desempregados ou os animais. Pequenas ações podem fazer grande diferença na vida desse pessoal e é sobre isso que vim falar hoje.

Em minhas pesquisas, descobri dois sites lindos que facilitam o trabalho de aproximar o voluntário das instituições que precisam. Vejam que ideias boas e animem-se para fazer parte delas:

ATADOS

www.atados.com.br



O Atados é uma plataforma social que conecta pessoas e organizações, facilitando o engajamento nas mais diversas possibilidades de voluntariado. No site, você pode selecionar alguns filtros para encontrar a atividade que melhor se encaixa em suas habilidades, tempo, localização, profissão, etc. Existem vagas para designers e publicitários que podem ajudar nos matérias de divulgação das ongs, médicos, dentistas e veterinários, cuidadores, enfim….as possibilidades são inúmeras e muito variadas. Com cerca de três anos de vida, já uniu mais de 38 mil voluntários e quase 400 organizações sociais. Se por acaso você não tem tempo para atuar como voluntário, você ainda pode ajudar a Atados doando quantias mensais ao projeto.

VOLUNTEER VACATIONS

www.volunteervacations.com.br

Se você gosta de viajar e se interesse em ajudar ao próximo, porque não juntar essas duas coisas? Esse é o papel da Volunteer Vacations, que pesquisou, conheceu, analisou, catalogou e fechou parcerias com algumas das mais relevantes ONGs do mundo para poder proporcionar a pessoas dos mais variados perfis uma experiência de curto prazo em uma organização de ajuda humanitária. Eles se encarregam de todo o planejamento e burocracia, preparam sua chegada ao local com pessoal responsável, estadia e alimentação, dependendo do destino escolhido. Os programas vão desde cuidar de tartarugas marinhas na Costa Rica, passando por construção civil em comunidades no Peru, até ajudar crianças carentes em Cabul. As taxas cobradas variam de acordo com o destino, duração da viagem e infraestrutura necessária.