Se você mora em São Paulo e ainda não conhece o Instituto Chão, organize-se e planeje o quanto antes uma visita! Esse é um daqueles projetos lindos, que a gente se apaixona logo de cara e nos faz crer que tem muita gente boa por aí pensando no bem comum.

O Instituo Chão é uma associação sem fins lucrativos na forma de um espaço de convivência e economia solidária para experimentação de formas iguais de relação. Combina uma feira, uma mercearia e um café, comente com produtos orgânicos e artesanais.

Todos os produtos vendidos e servidos lá são repassados para o consumidor exatamente pelo preço de compra deles. Daí você se pergunta: mas como eles se sustentam? Aí é que entra a grande sacada! Os custos do chão estão expostos no caixa, englobando tudo, frete dos produtos, aluguel, salários e até taxas do cartão. Então, eles fazem uma conta e chegam numa porcentagem, que normalmente varia entre 30 e 35% do valor da compra, que eles sugerem como contribuição para cobrir os custos operacionais. Essa é a única fonte de financiamento de lá e os frequentadores são convidados a contribuir com esse valor estipulado ou com a quantia que puderem e quiserem para a manutenção do projeto.

Dessa forma, não há exploração do produtor, nem dos funcionários, nem dos clientes, criando uma rede participativa, que prioriza pequenos produtores e fomenta o consumo de orgânicos de forma justa e acessível. O mais bacana é que, mesmo contribuindo para a manutenção do projeto, gasta-se menos quando comparados com outros pontos de vendas, não só de orgânicos!

O Instituto Chão funciona de terça a sábado, das 8h30 as 14h e fica na Rua Harmonia, Vila Madalena.