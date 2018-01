Instituto Aliança Futuro da Criança: empreendedorismo social inovador

Todos sabem que a arrecadação de recursos financeiros é um dos grandes problemas de projetos sociais, ainda mais em tempos de crise como o que o país está passando atualmente. Porém, o inovador Instituto Aliança Futuro da Criança (IAFC) surgiu como uma alternativa aos modelos tradicionais de captação de recursos e já tem todo o meu apoio e carinho.

Fundado com o intuito de oferecer soluções que apoiam a educação, o IAFC funciona como uma rede para pessoas interessadas em ter impacto real e sustentável na vida das crianças e jovens brasileiros. Isso acontece por meio de sua marca DOS ANJOS, que reverte 100% de seus lucros para o financiamento de projetos como o Instituto Esporte & Educação, da medalhista olímpica Ana Moser, o Vocação que tem como foco o desenvolvimento de pessoas desde a infância até o mercado de trabalho, e ainda o Locomotiva, que utiliza a música como catalizador social.

A DOS ANJOS é uma marca que procura conectar a intenção de colaborar com uma causa social e a possibilidade de fazê-lo de forma simples, isto é, por meio da escolha de consumo. A marca oferece uma linha de alimentos, que estará nos principais pontos de vendas do país e pelo e-commerce em seu site (www.dosanjos.org) e terá 100% do seu lucro revertido para esses projetos no lançamento. Entre seus produtos estão cookies, snacks salgados, mel e sopas liofilizadas, todos desenvolvidos com os melhores ingredientes e qualidade possíveis para poder chegar aos mercados com preço justo e competitivo. Ou seja, ir ao supermercado, uma atitude cotidiana, e comprar os produtos DOS ANJOS, é uma forma simples e eficaz de contribuir com a educação de crianças e jovens do pais.

Visite o site e saiba mais sobre esse projeto tão lindo e inovador!

www.aliancafuturocrianca.org