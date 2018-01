Hotéis sustentáveis: Praticando o Bem Viver – Txai Resort Itacaré

Entre os dias 15 e 18 de setembro desse ano, o Txai Resort Itacaré receberá a 9ª edição do evento Praticando o Bem Viver, que tem como objetivo disseminar o bem estar, por meio de experiências gastronômicas naturais, palestras, prática de ioga, meditação e contemplação da natureza.

Márcia de Luca, especialista em ioga, meditação e Ayurveda, é a mentora do encontro e todo o serviço de alimentação ficará por conta da SSimplesmente, comandado pelo chef Thiago Medeiros. Participarei do evento como palestrante convidada, falando sobre a origem e as características especiais do coco, alimento que será o centro das atenções em alguns dos pratos elaborados especialmente para o evento.

Ano passado já tive o prazer de fazer parte desse evento, desfrutar de momentos inesquecíveis com o grupo e conhecer melhor o Txai Resort Itacaré, pelo qual fiquei encantada. Além de ser um local paradisíaco e um dos poucos membros do seleto grupo mundial de hotéis de luxo Relais & Châteaux, tem uma grande responsabilidade e empenho na preservação e manutenção do meio ambiente. Em 2015, conquistou o Environment Trophy, uma das 12 categorias da premiação anual da Relais & Châteaux, que leva em conta gestão de água, consumo de energia, culinária à base de alimentos orgânicos produzidos localmente, entre outros pontos.

Localizado na Área de Preservação Ambiental (APA) de Itacaré/Serra Grande, mantém um baixo impacto ambiental com apenas 3% de área construída em seus 92 hectares. Além disso, desde a inauguração há 14 anos, o hotel comanda iniciativas de preservação da fauna, flora e educação comunitária, impactando fortemente seus colaboradores e seus hóspedes com relação à proteção ambiental. Entre as iniciativas do hotel, estão o Txaitaruga e o Companheiros do Txai (auxílio aos pequenos agricultores e comerciantes da região).

Para fundamentar o Txaitaruga – um dos projetos que simboliza essa conquista do Txai, o resort trabalha em parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC-BA) e com o Projeto Tamar para a preservação das tartarugas marinhas que desovam na APA. Durante todo ano, biólogos realizam o monitoramento das praias, garantindo a preservação de espécies ameaçadas de extinção que habitam o local. Durante a época do nascimento, o Txai incentiva seus hóspedes a conhecer mais sobre o projeto.

Fico muito feliz e engrandecida de participar de eventos como o Praticando o Bem Viver e de conhecer a fundo propostas de hotelaria sustentável e responsável como esta!

