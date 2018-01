Footprint – a marca que deixamos no planeta

Até algum tempo atrás não era comum relacionarmos nossas escolhas alimentares com o impacto ambiental que elas geravam. Porém, esse tipo de análise tem se tornado cada vez mais comum, gerando uma maior conscientização da população e fazendo com que as pessoas repensem seus hábitos alimentares. Segundo dados do IBOPE de 2012, somamos 8% de vegetarianos no Brasil, e acredito que esse número seja um reflexo dessa conscientização.

Um termo muito utilizado ao abordar esse assunto é “pegada ambiental”, que parece simples, mas você sabe exatamente o que ele engloba e como é mensurado? Segundo a definição, diz respeito aos recursos que as atividades humanas consomem, em termos de água, terra e ar para produzir nossos bens de consumo ou, simplificando, é o tamanho da pegada que deixamos no planeta para atender ao nosso estilo de vida. O fato dessas pegadas terem a possibilidade de serem “apagadas” ou compensadas também entra nessa conta e é considerado todo o cultivo (pensando em alimentos), processamento, logística, embalagem e armazenamento, até a forma como chega ao prato. Podemos analisar então essas pegadas sob três aspectos:

Pegada de carbono (ar): diz respeito à emissão de gases do efeito estufa, desde o cultivo ou criação até o método de cocção.

Pegada de água: mede o volume de água potável utilizado durante todos as etapas da produção – do cultivo à mesa – além da água contaminada ao longo do processo.

Pegada ecológica (terra): calcula a área de terra útil para fornecer recursos para a produção e ainda absorver os impactos causados pela cadeia produtiva do alimento.

Quando pensamos então na indústria da carne, sua pegada ecológica é enorme, já que necessita de terra tanto para a pastagem dos animais, quanto para o plantio de matéria prima necessária para produzir a ração que os alimenta. A pegada de carbono também é grande, pois é responsável pela emissão de cerca de 18% de todos os gases de efeito estufa, enquanto os meios de transporte são responsáveis por 13%. E, pensando na pegada de água, a indústria da carne é responsável por 60% do consumo de toda a água potável só no Brasil.

Espero que esses dados possam mostrar que, para nossa escolha alimentar, tão importante quanto o valor nutricional dos alimentos, são também os impactos ambientais que os mesmos geram. Ao consumirmos sem o mínimo e consciência, estamos esgotando recursos findáveis e, consequentemente, impactando nosso planeta de uma forma irreversível.

