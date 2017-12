Festa da Colheita no sítio A Boa Terra

O sítio A Boa Terra está situado no interior de São Paulo e é um dos pioneiros da agricultura orgânica no Brasil. Lá é produzida e comercializada uma grande gama de alimentos orgânicos, que podem ser adquiridos através de pedidos semanais pelo site, telefone ou e-mail, variando sempre conforme a safra de cada produto.

Pensando em mostrar aos consumidores a origem de seus alimentos, aproxima-los dos produtores, contar um pouco de sua história e resgatar o espírito colaborativo antes tão presente no interior, o sítio A Boa Terra abre suas porteiras 2 vezes ao ano, organizando deliciosos eventos para o público em geral.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Festa da Colheita, como foi batizado esse evento, começa com um delicioso café da manhã orgânico, bem tradicional de sítio. Continua com um passeio pela roça, para se conhecer a produção orgânica e ouvir histórias dos produtores. O evento conta com uma feijoada vegetariana e, depois disso, continua com atividades em grupos, onde os convidados vão ajudar a preparar os quitutes e a fogueira para uma festa para agradecer e celebrar a vida. Uma grande roda, ao redor da fogueira, com direito a música ao vivo ao som de sanfona!

Essa é uma oportunidade incrível não só para conhecer de perto as atividades do sítio, mas para resgatar atividades da nossa cultura, tão difíceis de se ver hoje em dia. A ideia é que todos coloquem a mão na massa e participem de um delicioso dia no sítio, como antigamente!

A primeira festa da colheita de 2017 acontece no dia 10 de junho, das 9h as 17h. O sítio fica localizado na Rodovia SP 350, km 245 – entre as cidades de Casa Branca e Itobi. Os ingressos precisam ser reservados, através do site https://aboaterra.com.br/quer-nos-visitar/ . Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações: (19) 9 9199-4337 / cafedasestacoes@aboaterra.com.br