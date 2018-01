Dicas de vídeos e leitura sobre veganismo

Muitos pacientes, quando decidem parar de comer carne, ovos, leite e derivados, costumam me pedir dicas de leitura para entenderem melhor esse estilo de vida e se sentirem mais confortáveis e confiantes com suas escolhas. Por isso, hoje fiz uma lista de documentários, livros e sites que tenham o veganismo como tema principal. Alguns deles falam sobre alimentação, outros sobre compaixão animal e outros sobre preservação do meio ambiente…os três principais motivos pelo quais as pessoas decidem praticar uma alimentação livre de produtos de origem animal. Seja qual for seu interesse, informação nunca é demais! Assista, leia, informe-se e compartilhe!

DOCUMENTÁRIOS:

– COWSPIRACY

Documentário focado em mostrar a degradação ambiental causada pela criação de animais para abate e consumo.

– A CARNE É FRACA

Mostra com clareza a crueldade animal por trás da alimentação carnívora e sua produção.

– TERRÁQUEOS

Nesse documentário o foco é na exploração animal para nos satisfazer, seja como alimento, vestuário, pesquisa, entretenimento, entre outros.

– FOODMATTERS

Documentário focado nos benefícios para a saúde de uma alimentação a base de vegetais e nos malefícios que nossa alimentação atual, cheia de proteína animal, gordura saturada, sódio e açúcar, causam ao nosso organismo.

– FORK OVER KNIVES

Assim como o documentário anterior, esse aqui também demonstra os malefícios causados à saúde por um cardápio rico em alimentos de origem animal.

LIVROS:

– VIREI VEGETARIANO. E AGORA?

– ALIMENTAÇÃO SEM CARNE

– EMAGREÇA SEM DÚVIDA

Autor: Dr Eric Slywitch

Editora: Alaúde

Os três livros acima foram escritos pelo Dr Eric Slywitch, médico nutrólogo e mestre em nutrição. Dr Eric é vegano e nos seus livros explica de forma simples e didática diversas questões que sempre são levantadas em dietas veganas, como proteínas, B12, ferro, entre outras.

– POR QUE AMAMOS CACHORROS, COMEMOS PORCOS E VESTIMOS VACAS

Autora: Melanie Joy

Editora Cultrix

A obra da psicóloga social Melanie Joy que investiga por que nós, como cultura, estamos dispostos a comer certos animais enquanto jamais sonharíamos em comer outros, apresentando a realidade da indústria da carne, evidenciando que os animais são seres sencientes e que podemos fazer escolhas mais conscientes, como cidadãos e consumidores.



– 100% VEGETARIANO

Autoras: Dra. Brenda Davis e Dra. Vesanto Melina

Editora Cultrix

Livro que abrange diversos pontos e últimas descobertas sobre os benefícios que uma dieta vegetariana pode proporcionar à nossa saúde. Aborda condições como câncer, hipertensão, gestação, e diversas fases da vida. Completo e didático, oferece também um guia para aplicar no dia a dia.

SITES:

http://www.svb.org.br

O site da Sociedade Vegetariana Brasileira é super completo e oferece guias, publicações, notícias, eventos, parcerias e muitos mais sobre o movimento vegano brasileiro.

http://www.mercyforanimals.com.br

A Mercy For Animals é uma ONG internacional que tem como intuito a proteção animal. No site eles divulgam diversos vídeos e informações para promover e aumentar a consciência a respeito da causa animal.

https://www.vegansociety.com

Entidade Inglesa que há 70 anos defende o veganismo e todos os benefícios que esse estilo de vida apresenta. Oferece informações sobre saúde, culinária, animais, entre outras.