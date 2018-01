Dia 08 de agosto foi um dia emblemático, chamado de Earth Overshoot Day ou Dia da Sobrecarga da Terra. De acordo com informações da Global Footprint Network (http://www.footprintnetwork.org/), uma organização de pesquisa internacional que tem ajudado o mundo a mudar a forma como usa seus recursos naturais e responde às mudanças climáticas, esse dia representa o momento a partir do qual a demanda da humanidade sobre a natureza vai além do que o planeta pode regenerar durante um ano. Ou seja, utilizamos todo nosso “crédito” antes do ano acabar!

Isso acontece porque emitimos mais dióxido de carbono na atmosfera do que nossos oceanos e florestas podem absorver. Nós também esgotamos pescas e colheitas mais rápido que eles podem se reproduzir e crescer novamente, entre outras coisas.

O Brasil está em situação rara e vantajosa, já que ainda ostenta uma das maiores reservas ecológicas do mundo, graças às vastas áreas florestais situadas em suas fronteiras. Desde que a ONU começou a coletar dados confiáveis, em 1961, a capacidade total dos ecossistemas naturais brasileiros em se renovar aumentou 5,8%. Entretanto, nos últimos 50 anos, os recursos florestais diminuíram 9%, enquanto os recursos de terras cultiváveis foram multiplicados por 5,5 e pastagens por 1,5. Em consumo, de acordo com os últimos dados disponíveis (2012), a Pegada Ecológica (já falei sobre pegada ecológica nesse post aqui) total do país aumentou 249%. Isso aconteceu por causa de dois fatores: por um lado, a população brasileira aumentou 2,7 vezes, por outro, a pegada ecológica média por pessoa aumentou em 30%. Em outras palavras, os ecossistemas brasileiros sustentam mais pessoas que estão usufruindo de padrões de consumo acima da média.

E o que podemos fazer para mudar esse quadro? Pensando globalmente, se aderirmos às metas determinadas pelo Acordo de Paris (link para o acordo), aprovado por quase 200 países em dezembro de 2015, a pegada de carbono será zero até 2050. Porém, isso pede um novo estilo de vida no nosso único planeta, que pede esforços coletivos e individuais. Graças à tecnologia atual e vantagem financeira, alguns setores em ascensão serão estimulados, como fontes de energia renováveis, reduzindo custos e impactos ambientais. Além disso, ao repensarmos nossos hábitos, cada um de nós tem poder para agir à favor dessa mudança em nossas vias cotidianas.

Devemos refletir com urgência sobre as nossa escolhas diárias, hábitos de consumo e descarte de lixo, já que temos apenas duas opções: colapso ou estabilidade….e não se esqueça, se continuarmos no caminho do colapso, não teremos para onde fugir!

