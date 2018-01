O post de hoje foi baseado em um post publicado pelo pessoal do blog SPVeg. O SPVeg é o primeiro aplicativo colaborativo gratuito que auxilia veganos e vegetarianos a encontrar restaurantes VEGANOS ou com opções VEGANAS na cidade de São Paulo. Lançado em 2012 o app já conta com mais 20 mil downloads e uma lista com mais de 160 estabelecimentos que oferecem opções de refeições veganas, veja abaixo mais sobre o SPVeg.

Esse post é uma super ajuda para quem precisa ou gosta de comer na rua todo dia e normalmente acaba na salada, por não encontrar ou não conseguir adaptar as opções dos restaurantes para a dieta vegana.

Os links para o blog e para a matéria original estão aqui:

Agradeço ao pessoal do SPVeg por me deixar compartilhar essas informações com vocês! Aproveitem!

Nossa equipe deu uma adaptada no texto “how to eat vegan at any restaurant (and not order salad)”e selecionou algumas dicas de como comer comidade vegana em qualquer restaurante e ir além do ALFACE!!

LIGAR COM ANTECEDÊNCIA

Há pessoas tímidas que evitariam esta opção, mas ela é muito útil. Se você tem planos de ir a um restaurante e não tiver certeza que há opções veganas (Lembrando que todos os restaurantes do APP SPVeg são veganos ou com opções veganas), vale dar uma ligada e reforçar se tem ou mesmo, se não tiver, pedir para uma adaptação. Se o restaurante não puder lhe atender, você pode mudar de planos, mas confessamos que nunca precisamos mudar, a não ser se o restaurante em questão fosse uma churrascaria, ai é unanime que não iriamos. Ligar faz com que o chef se prepare para lhes atender, tivemos dois casos onde em um restaurante o chef nos preparou uma moqueca de legumes e outra onde o chef de partir nos acompanhou no buffet explicando sobres os ingredientes e quais pratos poderiam ser adaptados. Isso faz com que você possa relaxar pois saberá antes das opções. Hoje em dia muitos restaurantes já tem “na manga” uma opção vegana. Você também pode procurar o menu online, mas não garantia de todos os ingredientes estarão informados, por isso ligar ainda é melhor saída.

SEJA CLARO.

As vezes nós não pedimos comida vegana, temos o costume de perguntar pelos ingredientes. Por um lado é mais fácil para que os chefs e garçons possam entender quais ingredientes devem estar foram do prato, isso evita possíveis confusões mas por outro lado, se as pessoas não ouvem a palavra VEGAN, elas levarão mais tempo para enter do que se trata, é uma oportunidade de ativismo. quando você chega a um restaurante e não ligou antes, pergunte na recepção ou aos atendentes sobre as opções. Eles serão capazes de dizer antes mesmos de você se sentar, pois o que você menos gostaria é de ter as bebidas à mesa e descobrir que não há nada para você comer.

SEJA LEGAL.

Ao pedir, seja educado(a). Não há necessidade de falar alto, de fazer um milhão de exigências, basta perguntar se existe opções veganas com um lindo sorriso! Nem todos saberão o que é ser vegano(a), por isso se eles não sabem, de detalhes da restrição (ou melhor, diga o que para você não é comida). Lembre-se que que talvez não seja o momento de expor sua posição contra a exploração animal, desmerecendo o que para muitos é considerado comida, tudo em seu devido lugar e tempo. Se você é legal as pessoas serão legais!

PROCURE POR SÍMBOLOS

Nos menus muitas vezes há pequenos ícones que indicam quais são as opções veganas ou vegetarianas, assim como em alguns indicam quais são pratos com glúten ou picantes, por exemplo. As vezes a indicação é um “V”ou uma “folhinha”. Curta o menu quando encontrar estes ícones, compartilhe conosco sua experiencia “tageando” com #SPVeg

SEJA EXPERT NA CULINÁRIA VEGANA

A maioria dos menus tem opções vegetarianas que podem ser facilmente transformadas em veganas. O segredo está em saber se o ovo ou leite pode ser removido do prato. As vezes o fato de remover leite ou ovo pode mudar completamente a receita e ela não ter o mesmo resultado, assim estes ingredientes deverão ser substituídos, aí que entra a habilidade de ler todo o menu e ver o que pode substituir um ou outro ingrediente, difícil? Não, olhem este exemplo; Você está em restaurante mexicano e pediu um burrito vegetariano, mas OPA, tem queijo e agora? Uma dica é substituir o queijo (cream cheese) por guacamole. Dizer a palavra substituir é importante para que fique claro que você não está pedindo algo extra, que pode ser cobrado depois. Muitas vezes nos acompanhamentos (sides) há opções veganas que, pedidos ao mesmo tempo, se tornam uma deliciosa refeição!

TENHA O SP VEG EM SEU SMARTPHONE

Baixe aqui o nosso APP, ele vai mostrar quais restaurantes estão próximos de vocês que tem opções VEGANAS, ainda em São Paulo e região apenas, baixe aqui!

Restaurantes veganos

Nestes não há dúvida, pelo contrario, há muita certeza que não há crueldade nenhuma envolvida na refeição, é só correr e se alimentar, conte para seus amigos, marque #SPVeg nas mídias sociais!

Restaurantes vegetarianos

Apenas certifique-se que não há ovos, leite, manteiga, mel.. nos pratos, geralmente os atendentes sabem o que é vegano, então é mais fácil.

Restaurantes tailandeses

Adoramos um bom Pad Thai de legumes, uma salada de manda verde, arroz de jasmim, vegetais ao curry e o bom leite de coco…certifique-se que não tenha ovos nos pratos, algum molho a base de peixes ou frutos do mar

Restaurantes japoneses

É possível comer sushis, tempura de legumes, sopa de misso, tofu frito, apenas certifique-se que que não haverá ovo e nenhum molho à base de peixe.

Restaurantes chineses

Rolinhos primavera, bolinhos de vegetais, sopas de legumes, vegetais e arroz frito, pratos com macarrão e tofu são boas opções. Mais uma vez, apenas certifique-se de pedir para nenhum ovo, nenhum molho de peixe, e nenhum molho de ostra.

Restaurantes italianos

Bruschetta, alcachofras grelhadas, saladas de feijão, azeitonas, pão com azeite e vinagre balsâmico, saladas, massas com molho marinara (a maioria das massas não contêm ovos, então apenas pedir para ter certeza), pizzas sem queijo. Verifique que não há queijo ou ovos em seus pratos. Fiquem atentos em dizer não ao queijo, pois muitos pratos italianos levam queijo em sua finalização.

Restaurantes franceses

E agora? A culinária francesa pode ser umas mais desafiadoras ja que eles usam muito manteiga e creme de leite em suas receitas. Comece pelas sopas de legumes, vegetais assados, pães, saladas ou mesmo um ratatouille que pode ser vegano. Pergunte sobre manteiga, creme de leite e caldo de galinha / carne.

Restaurantes gregos

Homus, tahine, azeitonas, pão pita, dolmades vegetais, batatas assadas, saladas, berinjela assada, legumes grelhados, moussaka vegetal. Apenas certifique-se de pedir sem queijo ou iogurte.

Churrascarias

Nestas sinceramente nossa equipe se recusa pisar, nem que seja a ultima opção!!

Fast Foods

Batatas (nem tudo é só batata, vale conferir), anéis de cebola (as vezes tem ovos no empanamento), veggie burgers e hot dogs (ou melhor, NOT DOGS)

Restaurantes etíopes

Lentilha, feijão e ervilha pratos, repolho e outras verduras, e injera (pão sírio). Pergunte sobre a manteiga, queijo e ovo.

Restaurantes árabes

Falafels, coucous, tahini, samosas vegetais, pão pita, tabouleh, e arroz. Apenas certifique-se de pedir sem queijo ou iogurte.

Restaurantes indianos

Samosa vegetal, pakora vegetal, espinafre, dal, arroz, channa masala, pão naan (verificar que não é feito com iogurte ou manteiga), e outros pratos vegetarianos. Apenas certifique-se de pedir manteiga, ghee (manteiga clarificada), creme ou paneer (queijo).

Restaurantes mexicanos

Salsa, guacamole, batatas fritas, vegetais, burritos, arroz, tacos vegetais, fajita vegetal, e chimichanga vegetal. Pergunte sobre creme de leite, queijo, banha, e que o arroz não é feita com caldo de galinha.