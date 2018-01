Já discutimos aqui algumas vezes o grande risco que agrotóxicos e pesticidas utilizados na cultivo tradicional representam para a nossa saúde e para a conservação do nosso planeta. A conscientização populacional tem crescido, mas, na contramão do que quer a sociedade brasileira, tramita na Câmara o Projeto de Lei 6299/2002, de autoria do ex-senador e atual ministro Blairo Maggi (PP/MT). A proposta de Maggi traz inúmeros retrocessos e coloca em risco de desmonte a atual legislação de agrotóxicos, que já não é totalmente segura, facilitando ainda mais a liberação e o uso dessas substâncias.

Para nos fazer ouvir e garantir um cultivo menos agressivo e perigoso para a nossa saúde, foi lançada a plataforma online #ChegaDeAgrotóxicos!



Essa é uma iniciativa do Greenpeace, da Abrasco, da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida e de diversas outras organizações da sociedade civil, que pedem pela aprovação da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, a PNARA!

O Brasil já é o maior consumidor de pesticidas do mundo, e os planos do Congresso vão piorar ainda mais essa situação, tentando aprovar propostas que enfraquecem as poucas proteções que temos hoje contra essas substâncias! Ninguém quer mais veneno na comida! Uma pesquisa IBOPE já mostrou que 81% dos brasileiros considera “alta” ou “muito alta” a quantidade de agrotóxicos aplicados no Brasil. Eles estão no prato de todo mundo, no meu, no seu, inclusive na merenda das crianças.

A Política Nacional de redução dos agrotóxicos é uma iniciativa para acabar com essa situação absurda. O que a gente precisa agora é do apoio das população pra dizer aos parlamentares que não respeitam a vontade da população e dos seus eleitores: Chega de Agrotóxicos!

Assine, divulgue, cobre e pressione os seus deputados! É possível produzir alimentos sem pesticidas! Vamos dizer não a uma dieta rica em agrotóxicos!

Para assinar, acesse o link: http://www.chegadeagrotoxicos.org.br

