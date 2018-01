Bem-vindos!

O convite para escrever e manter um blog em um veículo de tão grande alcance como o Estadão chegou por aqui e foi motivo de festa! Uma oportunidade especial para compartilharmos conhecimentos e ideias sobre temas tão importantes na atualidade: Alimentação Consciente e Sustentabilidade.

Sou nutricionista de profissão e ambientalista de coração, mãe de 2 filhas, culinarista e esportista por diversão. Minha vida sempre teve uma relação muito estreita com a terra, com o verde e com os animais. Desde criança frequentava o sítio da família todos os finais de semana e também era lá que eu passava as longas férias escolares, acredito que este tenha sido o meu grande elo de ligação com a natureza. Conhecê-la e vivencia-la me ensinou a respeita-la e admira-la e me fez entender o significado da palavra ecossistema. Acredito que por esse motivo também, desde a minha infância, o tema comer animais sempre foi, para mim, causa de grandes reflexões.

Pensando no conceito, ecossistema é o conjunto formado por meios vivos como a fauna e a flora e os meios não vivos como o solo, água, clima, temperatura, luminosidade e outros que interagem entre si possibilitando a vida na Terra e a sua constante renovação.

Trazendo o conceito de ecossistema para a alimentação, entende-se a interdependência do homem com relação ao planeta que sempre será responsável pelo que nos é essencial: terra, de onde vem nossos alimentos, água e ar.

O mundo contemporâneo demanda uma emergencial reflexão no que diz respeito à alimentação. Os alimentos que escolhemos para compor nossa alimentação, suas referentes cadeias de produção, o modo e os locais de consumo além da sua distribuição desbalanceada em diversas zonas do planeta, influenciam profundamente os mecanismos que regulam a nossa sociedade e a nossa época.

Vivemos uma exigência cada vez mais importante de abrirmos discussão sobre todos os paradoxos que envolvem as nossas escolhas alimentares desde o campo até a mesa. Qual é a nossa responsabilidade perante os outros seres que habitam esse planeta (lembrem-se – ecossistema) e a manutenção das matrizes naturais que garantem as vidas na Terra?

Como estamos consumindo o planeta? O especifismo e arrogância com que tratamos os animais e a Terra em si nos afasta do ECO e do SISTEMA onde as trocas energéticas e o respeito que ditam as regras da natureza são negligenciadas. Como repensar hábitos estabelecidos, verdades inconvenientes e mentiras confortantes?

ESCOLHAS! Formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. Mudanças fundamentais de valores, instituições e modo de vida.

Este é o foco do meu trabalho em consumo consciente e alimentação sustentável. É o porquê da minha escolha de vida vegetariana que tem como base o respeito, ética e a cultura da paz. É o que colocaremos em discussão por aqui.

Bem-vindos ao meu blog

Alessandra Luglio

