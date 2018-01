As bebidas vegetais são excelentes opções para substituir o leite de vaca, seja para tomar puro, com café ou como ingrediente em receitas. Porém, nem todos eles são equivalentes em termos nutricionais, principalmente em relação ao teor proteico.

As bebidas vegetais podem ser feitas a partir de grãos, sementes e oleaginosas como arroz, soja, amêndoas, castanha de caju, aveia e quinua. Algumas opções oferecem boas quantidades de energia, proteínas, minerais e vitaminas. Além disso, possuem gorduras boas, que são os ácidos graxos monoinsaturado e poliinsaturados.

Para facilitar sua escolha, fiz uma seleção comparando os tipos mais consumidos e as principais marcas do mercado.

BEBIDA VEGETAL DE CASTANHA DE CAJU – Marca: A Tal da Castanha

Bebida sem aditivos, açúcar ou adoçantes artificiais, feita somente com castanhas de caju e água. Rica em gorduras “boas”, como as monoinsaturadas e também o ômega-9 (a mesma gordura encontrada no azeite), que auxilia no controle do colesterol total e na redução do colesterol ruim “LDL”, contribuindo para a saúde do coração.

Comparada às demais bebidas, possui pouca quantidade de carboidrato, baixo teor de sódio e é rica em minerais. Entre as bebidas vegetais feitas com oleaginosas e cereais, é a segunda com maior teor proteico, e fica atrás apenas da bebida de soja. Depois de algum tempo no mercado com a bebida de castanha de caju pura, A Tal da Castanha aumentou sua linha e agora oferece também uma bebida de castanha de caju com cacau, adoçada com açúcar demerara orgânico (ótima opção para as crianças), uma de castanha de caju e castanha do Pará e uma outra de castanha de caju e coco. Todas excelentes e 100% naturais.

BEBIDA DE SOJA

A bebida de soja é a bebida vegetal de maior teor proteico, equivalente ao leite de vaca, já que também oferece todos os aminoácidos essenciais. Além disso, apresenta baixo teor de carboidrato e baixo valor calórico. Porém, algumas pessoas podem apresentar alergia a soja, assim, devem optar por outros tipos de bebidas vegetais.

Marca: Isola Bio

É produzida com soja italiana e não tem em sua composição conservantes e aditivos. Tem um bom teor proteico, cerca de 6g em 200ml.

Marca: Ades Original

Apresenta alguns aditivos, porém tem uma boa relação de proteínas x carboidratos. Além de gorduras “boas” (poliinsaturadas), vitaminas A, C, D, E, B6, B12, ácido fólico e minerais, como cálcio e zinco.

Marca: Ades Original ZERO

A versão original zero, também apresenta alguns aditivos e uma boa relação de proteínas x carboidratos. Seu teor de carboidrato é baixo e tem apenas 0,8 g de açúcar em um copo de 200ml. Além de gorduras “boas” (poliinsaturadas), vitaminas A, C, D, E, B6, B12, ácido fólico e minerais, como cálcio e zinco.

BEBIDA VEGETAL DE ARROZ

Entre as bebidas vegetais, a de arroz é a que possui maior quantidade de carboidrato, pouco teor proteico e de fibras, sendo um alimento com baixo valor nutritivo. Porém, há uma boa quantidade de gorduras “boas” que auxiliam na manutenção dos níveis do colesterol bom.

Selecionei três marcas que possuem uma boa composição nutricional:

Marca: Premium – Isola Bio

Seus ingredientes têm certificação orgânica. Isenta de açúcares artificiais, aditivos e conservantes. Possui alto teor de gordura “boa” e de carboidratos.

Marca: Jasmine

Bebida sem conservantes, aromatizantes e açúcares artificiais. Elaborada com ingredientes orgânicos. Apresenta alto teor de carboidratos e de gordura “boa”.

Marca: RisoVita Original

Bebida enriquecida com cálcio e isenta de açúcares artificiais e conservantes. Alto teor de carboidrato e gorduras “boas” (poliinsaturadas).

BEBIDA VEGETAL DE AVEIA

Quando comparada à bebida de arroz, possui menor quantidade de carboidrato e maior de proteína. A fibras solúveis (beta-glucana) presentes naturalmente na aveia, ajudam na redução da absorção de gorduras e açúcares. Os portadores de doença celíacas ou alérgicos ao glúten, não devem consumir esse tipo de bebida, pois podem conter glúten em sua composição.

Bebida de aveia – IsolaBio

Elaborada com ingredientes orgânicos, não possui em sua composição açúcares artificiais, aditivos e conservantes.

Marca: Jasmine

Enriquecida com cálcio e feita com produtos orgânicos. Não possui conservantes, aromatizantes e açúcares artificiais.

BEBIDA ORGÂNICA DE AMÊNDOA – Marca: Isola Bio

Tem certificação orgânica. Possui uma grande quantidade de gorduras “boas” (monoinsaturadas e poliinsaturadas), que contribuem para a manutenção do colesterol bom e ajudam no controle do colesterol ruim e, boa quantidade de fibras. Porém, apresenta amido de milho (maltodextrina) em sua composição, o que eleva a quantidade de carboidratos. Essa opção é enriquecida com cálcio.

BEBIDA DE QUINUA – Marca: Quinua Real

Bebida com um sabor mais acentuado, é uma boa alternativa para preparar receitas doces e salgadas. Possui alto teor de carboidratos e pouca quantidade de proteínas e fibras.