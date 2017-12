AGROECOLOGIA E TURISMO SUSTENTÁVEL

Semana passada fiz uma viagem linda e inspiradora pelas Serras Gaúchas para conhecer 4 projetos incríveis que unem agroecologia, nutrição, sustentabilidade, herança cultural e amor.

Antes de falar sobre a viagem, gostaria de explicar um pouco sobre Agroecologia, termo pouco conhecido mas muito importante para nosso planeta. A agroecologia é a ciência da aplicação da ecologia para o desenvolvimento e gerenciamento de sistemas agrários sustentáveis. Para isso, é utilizada uma visão abrangente do contexto ambiental e também sócio econômico para implantação de um modelo agrário que deve ser baseado no conhecimento tradicional, na agricultura alternativa e beneficiar o sistema alimentar local. Praticar a agroecologia é ligar ecologia, cultura , economia e sociedade para sustentar a produção agrícola, ambientes saudáveis e comunidades com fontes viáveis.

Agora que você já sabe o que significa o termo Agroecologia, conheça na prática 4 lindos projetos:

ECOATURA – UVA’SÓ PRODUTOS ORGÂNICOS

A convite da família Postingher fui conhecer a propriedade onde se encontra a fábrica dos produtos Uva´Só. Bruna é nutricionista, filha do biólogo Luiz Postingher, chamado carinhosamente de Professor Pardal tamanha sua criatividade ao criar e executar projetos de arquitetura e maquinário através de reaproveitamento de materiais dos mais diversos tipos. O Sr. Luiz, sua esposa e o irmão dela junto à todos os herdeiros das duas famílias descendentes de italianos são responsáveis pelos produtos da Econatura que tem como principal produto o Suco de uvas orgânicas 100% natural. A produção do suco orgânico Uva´Só surgiu despretensiosamente em 1996, quando duas famílias resolveram aproveitar as uvas do parreiral de uma das propriedades para fazer suco natural para as crianças das famílias. O suco caseiro fez tanto sucesso, que o que era brincadeira virou a Econatura Produtos Ecológicos e Naturais, que atualmente está localizada em Garibaldi, Rio Grande do Sul. Com o passar do tempo, surgiu a necessidade de ampliar a linha de produtos da empresa, bem como, de aproveitar o suco de uva excedente do processo de elaboração. Foi então que a Econatura lançou sua linha de vinagres orgânicos. Com o passar dos anos e com muita pesquisa, foram lançados também alguns produtos com as cascas e sementes das uvas, já que esse resíduo possui grande potencial nutricional. À partir disso foram lançados o óleo de semente de uva, a farinha de semente de uva e, mais recentemente, a farinha de casca de uva.

Todos os produtos da Econatura são elaborados à partir de uvas orgânicas cultivadas por 30 famílias de pequenos produtores, que são acompanhados pela empresa e pela certificadora Ecocert. A Econatura tem a agroecologia e a sustentabilidade como filosofia desde o seu início, levando o conceito orgânico não apenas para seus produtos, mas também para a vida de todas as pessoas envolvidas nos seus negócios.

Um subproduto da produção de suco, a farinha de casca de uva orgânica é um excelente complemento alimentar, rico em fibras e altamente rico em resveratrol, um composto bioativo já bem conhecido pelos seus benefícios como agente antioxidante, protetor da saúde cardiovascular e prevenção de câncer. Sou fã.

Saiba mais: www.econatura.com.br

SÍTIO CRESCER

Fomos visitar o jovem casal, Damian e Ana Cláudia, ele comerciante da cidade de Garibaldi e ela jornalista, ambos abandonaram a vida urbana e investiram suas vidas em um projeto agroecológico, linda essa busca por uma vida de maior sentido #soufã. Hoje tocam o Sítio Crescer, localizado a menos de cinco quilômetros do centro de Garibaldi, produzindo hortaliças, temperos e frutas orgânicas. Possuem um Hostel (hospedagem compartilhada), em uma construção sustentável, e hospedagem em quartos individuais. Oferecem local para eventos, açudes para banho e pesca, “sitiotur” entre cascatas com educação ambiental e espaços para espiritualidade, rodeados por jardins. Recebem retiros e servem refeições caseiras mediante agendamento. Contato: sitiocrescer@gmail.com

FAMÍLIA MARIANI

Mais uma visita em campos e paisagens lindas! Compartilhando conhecimentos de agroecologia, a família mostra as videiras centenárias, a produção orgânica e a agroindústria. No antigo casarão, com ambientes transformados em museu, contam-se histórias da família. O visitante pode realizar passeio de trator, com vista panorâmica, e colher frutas e temperos da época. Fomos recebidos pela simpática Salete e seu filho, a vontade era de ficar horas batendo papos ecológicos. No local, são comercializados produtos orgânicos, produzidos pelos cooperados da Coopeg. Contato: salete@coopeg.com.br

RESTAURANTE VALLE RÚSTICO

Para finalizar o dia, ao cair da tarde fomos visitar uma propriedade peculiar, localizada entre montanhas e áreas de culturas, o Valle Rústico é o que chamamos em italiano de “agriturismo”, um conceito muito difundido na região da Toscana na Itália onde servem-se refeições (e em alguns casos hospedagem) elaboradas com ingredientes locais, de cultivo próprio ou no máximo, provenientes de propriedades vizinhas, localizadas em um raio de poucos quilômetros. Tudo idealizado pelo jovem chef e turismólogo Rodrigo Bellora que uniu a estrutura e espaço natural da antiga propriedade da família à seus conhecimentos de enogastronomia e ecogastronomia onde a refeição é preparada para se apreciar em etapas, que atingem seu ápice quando harmonizados com sugestões de vinhos e espumantes. Simplesmente surpreendente #amei. O visitante tem a oportunidade de conhecer a horta orgânica, de onde a maioria dos ingredientes é retirada. Além de ser restaurante, atua com projeto Horta (entrega de cestas com produtos orgânicos em casa). Contato: www.vallerustico.com.br

Agora a novidade que está quase saindo do forno a lenha rs: As propriedades que visitei e outras mais que fazem parte das cooperativas e associações de agricultores orgânicos das Serras Gaúchas estão montando um projeto turístico que se chamará Via Orgânica, a previsão de lançamento é no mês de outubro. Imaginem que riqueza de viagem? Aguardamos ansiosos!