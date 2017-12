A relação entre dieta vegetariana e saúde

Nós já discutimos aqui os fatores que fazem a dieta vegetariana ser a melhor opção para a saúde do nosso planeta e hoje vamos discutir por que ela também pode ser uma ótima opção para a promoção da nossa saúde.

A atuação da dieta vegetariana se dá em 2 frentes diferentes que se complementam: ao mesmo tempo que ela fornece substâncias que combatem estímulos nocivos que podem promover algumas doenças, ela também nos oferece substâncias que são consideradas protetoras e promotoras da saúde.

Uma dieta rica em alimentos de origem vegetal é uma dieta rica em micronutrientes, fitoquímicos, compostos bioativos, fibras, entre outras substâncias que são capazes de eliminar os radicais livres, fortalecer o sistema imunológico, auxiliar no controle das taxas de colesterol e ainda converter substâncias cancerígenas em sua forma inativa.

Falando especificamente na prevenção de câncer, a dieta vegetariana é especialmente ativa. Os fitoquímicos presentes em alimentos vegetais têm um papel importante na prevenção de algumas formas de câncer, especialmente o de mama. A genisteína, encontrada na soja e derivados, é um exemplo destas substâncias de efeito protetor. Já contra o câncer de próstata encontramos um fator de proteção no licopeno, presente em frutas vermelhas como o tomate, a melancia e a goiaba vermelha. Outras substâncias que dão coloração às frutas e vegetais, chamadas de flavonóides (presentes em abundância no suco de uva e no açaí, por exemplo), também protegem as células contra o câncer. Vegetais como o brócolis e o repolho, contêm fatores que previnem o câncer ao favorecerem a remoção de substâncias cancerígenas que se acumulam e concentram no interior da célula. Por ser rica em selênio, a castanha-do-Pará fortalece o sistema imunológico e bloqueia a iniciação e promoção de tumores. E esse são apenas alguns exemplos de fatores de proteção contra o câncer encontrados nos alimentos de origem vegetal.

Os alimentos vegetais fornecem uma imensa gama de fatores de proteção que vão muito além das fibras, vitaminas e minerais. Os produtos animais, por outro lado, contêm substâncias que são capazes de promover o câncer. Quanto mais rica em vegetais e mais pobre em produtos animais for a dieta, mais próximos estaremos da prevenção do câncer. Uma dieta vegana, balanceada para garantir a boa nutrição, e rica em variedade e cores para garantir a proteção, é a tradução de uma dieta poderosa na prevenção do câncer.

COLABORAÇÃO: Dra Vânia Assaly – CRM: 58.002

Endocrinologista e Nutróloga formada pela Universidade Estadual Paulista e especializada pela Universidade de São Paulo e pela Associação Brasileira de Nutrologia.

